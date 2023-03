Almeno 19 migranti sono morti in un nuovo naufragio al largo delle coste tunisine

Almeno 19 persone migranti provenienti dall’Africa subsahariana sono morte nella notte fra sabato e domenica in un nuovo naufragio al largo delle coste tunisine, non lontano da Mahdia, nella parte centrale del paese: lo ha segnalato una ong citata da Reuters. Negli ultimi quattro giorni sono cinque le imbarcazioni con a bordo persone migranti a essere naufragate al largo delle coste tunisine: quasi tutto, come quella su cui viaggiavano le persone morte nella notte, erano partite dalla zona di Sfax, un’area da cui negli ultimi giorni si sono intensificate le partenze di barche e pescherecci pieni di persone dirette verso l’Italia.

La Guardia costiera tunisina dice di aver bloccato un’ottantina di imbarcazioni negli ultimi quattro giorni, fermando in totale più di 3mila persone migranti. Negli ultimi giorni la Guardia Costiera italiana e le navi delle ong avevano detto di aver soccorso in totale circa mille persone durante varie operazioni.