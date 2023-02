59 migranti sono morti in un naufragio al largo della Calabria

Poco prima delle 5 di domenica mattina un’imbarcazione su cui viaggiavano decine di migranti è naufragata in Calabria al largo di Steccato di Cutro, città della provincia di Crotone che si affaccia sul mar Jonio. Al momento sono stati trovati i cadaveri di 59 migranti, secondo quanto fatto sapere dalla prefettura di Crotone, ma potrebbero essere molti di più: tra i morti ci sono anche diversi bambini.

Ci sono decine di dispersi, anche se non si sa il numero esatto (si parla di almeno 70 persone), mentre i migranti sopravvissuti sono 80: di questi ultimi 21 sono stati portati nel pronto soccorso dell’ospedale di Crotone, mentre gli altri sono ancora sulla spiaggia di Steccato di Cutro in attesa di essere trasferiti al Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Isola Capo Rizzuto, sempre in provincia di Crotone.

Dalle prime informazioni sembra che il barcone si sia spezzato in due a causa del mare molto agitato. I migranti provenivano in gran parte da Pakistan, Afghanistan e Sri Lanka. Le ricerche di eventuali superstiti sono ancora in corso.

Il naufragio è stato commentato, tra gli altri, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che in una nota diffusa dal Quirinale ha sollecitato «un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti; guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico».

Ha inoltre invitato l’Unione Europea a dare un maggiore aiuto all’Italia nella gestione dei flussi migratori: «È altrettanto indispensabile che l’Unione Europea assuma finalmente in concreto la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie, nel sostegno alla cooperazione per lo sviluppo dei paesi da cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per mancanza di prospettive».

