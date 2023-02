I morti per il terremoto in Turchia e Siria sono oltre 16mila 

Anche giovedì è salito il bilancio dei morti per il gravissimo terremoto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nel sud della Turchia e nel nord della Siria: ora sono oltre 16mila. Come le precedenti stime è un numero provvisorio: i soccorsi sono ancora al lavoro e ci sono migliaia di dispersi sotto le macerie.

Il governo turco ha detto che 12.873 persone sono morte in Turchia, mentre in Siria sono morte 1.262 persone nelle parti di paese controllate dal regime di Bashar al Assad e almeno 1.900 nei territori a nord-ovest del paese, occupati dai ribelli: quest’ultima stima è stata fatta dai Caschi bianchi, un’organizzazione di volontari di difesa civile nota per i soccorsi prestati alla popolazione durante la guerra. I feriti sono almeno 65mila.

In queste ore dalle macerie sono state tirate fuori anche molte persone sopravvissute, ma sta diventando sempre meno probabile che gli altri dispersi vengano trovati vivi: secondo le squadre di soccorso al lavoro, per salvare i sopravvissuti sono cruciali le prime 72 ore dal momento del terremoto (cioè i primi tre giorni: ieri era l’ultimo). Steven Godby, esperto britannico di disastri naturali, parlando con Associated Press ha stimato che dopo le 72 ore le probabilità di trovare vivi passano dal 74 per cento al 22 per cento, arrivando al 6 per cento il quinto giorno dopo il disastro (in questo caso venerdì).

Sia in Siria che in Turchia i rispettivi governi hanno mobilitato tutti i mezzi e i servizi disponibili, ma i danni sono estesissimi e per far fronte a tutto servono ulteriori aiuti. Sono al lavoro oltre 110mila operatori e oltre 5.500 veicoli di vario tipo. Molti ospedali sono sovraffollati e senza il personale e gli strumenti necessari per far fronte a tutto. Alcuni sono stati distrutti dal terremoto.

In entrambi i paesi sono stati inviati materiali di soccorso, squadre di soccorritori e aiuti economici da diversi governi esteri. Ma la situazione è particolarmente complicata in Siria, dove è in corso da oltre un decennio una guerra civile che già prima del terremoto aveva devastato il paese. In molte aree del nord-ovest della Siria, in particolare, cioè quelle controllate dai ribelli e proprio quelle più colpite dal terremoto, l’accesso dei soccorsi è complicatissimo e possibile solo attraverso il confine con la Turchia, e comunque con percorsi lunghi e parzialmente danneggiati dal terremoto. Proprio per questo i Caschi bianchi hanno chiesto in queste ore aiuto per riuscire a gestire tutti i soccorsi.

A complicare le cose c’è il fatto che il regime di Assad si trova sotto sanzioni ed è considerato inaffidabile da gran parte dell’Occidente: molti temono che se gli aiuti umanitari arrivassero al regime, Assad li potrebbe usare come arma per ricattare o addirittura affamare i ribelli.

Giovedì mattina Reuters ha scritto che è stato inviato il primo convoglio umanitario diretto verso il nord-ovest della Siria, segno che la situazione si starebbe bloccando, ma non sono per il momento arrivate altre conferme. Sempre a Reuters, un funzionario del governo turco ha detto che il confine verso la zona è aperto per i convogli umanitari e che ne sarebbero stati aperti altri nei prossimi giorni.

