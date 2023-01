I dati sottratti di oltre 200 milioni di account Twitter sono stati pubblicati online

Nei primi giorni di gennaio sono stati pubblicati in un forum online i dati relativi a oltre 200 milioni di account Twitter. Questi dati, che contengono indirizzi email, username e data di creazione degli account, erano stati sottratti a Twitter già due anni fa, ma finora erano circolati online a scaglioni e resi disponibili soltanto dietro il pagamento di somme considerevoli. Da alcuni mesi certi database estrapolati dal cosiddetto leak del 2021 erano però diventati di fatto gratuiti. Ad inizio 2023 una raccolta unica e completa dei dati di 211 milioni di account è stata infine resa disponibile su un forum online al prezzo simbolico di 2 dollari.

Twitter non ha ancora comunicato nulla in merito, ma in questi casi è consigliata una revisione delle credenziali di accesso degli account. Gli utenti interessati, inoltre, potrebbero ricevere email ingannevoli e altri tentativi di frodi online.