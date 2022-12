Le previsioni meteo per lunedì 5 dicembre

Secondo le previsioni meteo domani, lunedì 5 dicembre, sarà una giornata dal tempo variabile, nuvoloso e piovoso soprattutto al Nord e soprattutto nella prima parte della giornata. Si prevedono piogge anche intense tra Piemonte, Lombardia e Liguria, che nel pomeriggio potrebbero estendersi anche su Alpi e Veneto ma che dovrebbero diminuire nel corso della giornata. Sono previste nevicate oltre i 1000-1.200 metri, e un po’ di nebbia nelle aree pianeggianti durante la notte. Nel Centro sarà generalmente sereno, tranne per qualche possibile temporale tra Umbria, Lazio e Toscana, anche in questo caso in progressiva diminuzione nel corso della giornata. Al Sud si prevede che sarà sereno, tranne per un po’ di nebbia all’alba e dopo il tramonto nell’entroterra campano e pugliese.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili