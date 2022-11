Maglioni di cashmere e piumini, in promozione

Questo autunno è stato particolarmente caldo, ma le temperature iniziano ormai a scendere: il Black Friday e il Cyber Monday possono essere occasioni per comprare, risparmiando, anche capi d’abbigliamento caldi. In occasione di questi due eventi anche Uniqlo mette in vendita in promozione alcuni suoi capi più venduti sul suo sito e nel negozio di Milano in via Cordusio. Su molti capi le promozioni arrivano fino a un risparmio di 30 euro.

Tra le offerte ci sono piumini senza cuciture, nei quali l’effetto “gonfio” tipico di questo capo – che non piace sempre a tutti – appare leggermente smorzato. I piumini disponibili sono con cappuccio, proposti in diversi colori e lunghezze: corti, medi e lunghi da donna e corti e lunghi da uomo. In offerta anche giacche pelliccia di pile con la zip, da donna e da uomo.

In tanti colori tra cui scegliere, i maglioncini in cashmere (lana pregiata dal filato sottile e morbido) di Uniqlo sono ormai un capo distintivo del marchio giapponese. Ci sono a collo alto, girocollo e collo a V da donna e quelli a collo alto, girocollo e collo a V da uomo. Sono tutti lavorati in punto 3D, cioè realizzati con aghi speciali così da ottenere un ordito completamente uniforme senza alcuna cucitura, che consente una migliore vestibilità.

Ci sono poi guanti, sciarpe e cappelli, sempre in cashmere.

Martedì 29 novembre, a partire dalle 19, dal sito https://www.uniqlo.com/it o sull’app di Uniqlo sarà possibile seguire la Live Shopping, durante la quale verranno presentate le collezioni del marchio. Saranno ospiti e daranno i loro consigli Giada Zappa, in arte @jadezzzzz, e Teresa Agostini, conosciuta come @littleladyterry. Qui tutte le informazioni.

Dal primo dicembre inoltre sarà poi disponibile la collezione Inverno per donna della casa di moda Marni realizzata per Uniqlo, seconda collaborazione fra la maison italiana e l’azienda giapponese, dopo quella primavera-estate 2022. La nuova collezione mette insieme le caratteristiche tipiche dei capi di Uniqlo, cioè la funzionalità e l’essenzialità, e lo stile di Marni, caratterizzato da colori accesi e, per questa stagione, da forme geometriche.

Marni è stata fondata a Milano nel 1994 dalla designer svizzera Consuelo Castiglioni, che iniziò reinterpretando in modo nuovo la pellicceria: Marni inizialmente era infatti legata alla Ciwifurs, l’azienda della famiglia Castiglioni specializzata dagli anni Cinquanta nella produzione di pellicce. Molto velocemente però la casa di moda si affermò, anche a livello internazionale, per le sue collezioni femminili prêt à porter che durante gli anni Novanta, caratterizzati dal minimalismo e dalla predominanza del bianco e del nero, puntavano invece sui colori accesi e sulle stampe di ispirazione vintage.

Nel 2000 è stata aperta la prima boutique della casa di moda a Londra. L’anno successivo Marni ha aperto il suo negozio nella città in cui è stata fondata, a Milano, poi a Parigi e successivamente a New York. Nel 2006 è arrivata la prima collezione maschile e nello stesso anno è nato il Marni Virtual Store, il negozio online della casa. Dal 2012 fa parte del gruppo OTB di proprietà di Renzo Rosso.

Nel 2016 Consuelo Castiglioni ha lasciato la direzione creativa che è passata allo stilista italiano Francesco Risso, proveniente da Prada, che dopo aver curato la prima collezione primavera/estate per Uniqlo, si è occupato anche di quella invernale in uscita il 1° dicembre. Per Uniqlo con questa collezione le due case di moda «continuano a esplorare giocosamente lo scontro tra purezza e caos»: lo stile colorato di Marni si incontra con il LifeWear di Uniqlo, cioè l’idea di proporre capi semplici, di alta qualità e adatti alla vita di tutti i giorni. In particolare la collezione propone classici di Uniqlo come i capi in Heattech, i piumini, i maglioni e i parka, tutti però rivisitati nello stile di Marni, con colori e motivi totalmente nuovi.

Come mostra la foto qui sopra, tra gli outfit proposti da Uniqlo per stare caldi nei prossimi mesi ci sono dei jeans larghi baggy (disponibili in diversi colori) che si possono abbinare a un maglione punto popcorn con collo a V smanicato o a maniche lunghe: in quest’ultimo caso sotto si può portare una t-shirt multicolore con collo alto e maniche lunghe. Si può completare l’outfit con dei guanti muffole multicolore o un passamontagna balaclava a maglia.

Nell’outfit a sinistra nella foto qui sopra dei pantaloni a maglia in misto lana merino sono abbinati a un cardigan a righe oversize sempre dello stesso tessuto e a un maglione dolcevita 100 per cento cashmere a righe con collo alto: come accessori per stare al caldo ci sono, abbinati, i guanti e la sciarpa, entrambi 100 per cento cashmere e a righe. L’outfit a destra propone invece un piumino oversize a taglio lungo con cappuccio sopra a dei leggings termici Heattech con una stampa: in questo caso ai guanti muffole multicolore si può abbinare una sciarpa in seta furoshiki.

Nel primo dei due outfit qui sopra, una felpa a maglia multicolore oversize con cappuccio e zip è abbinata alla t-shirt multicolore con collo alto e maniche lunghe e a una gonna lana merino a righe. Nel secondo il maglione dolcevita 100 per cento cashmere a righe con collo alto è portato sopra un vestito in misto lana merino a righe senza maniche. Tra gli accessori proposti dalla collezione, oltre alle sciarpe, ai guanti e ai passamontagna ci sono anche i calzini termici Heattech a quadri e a righe, di diversi colori.