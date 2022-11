Un ragazzo di 14 anni è stato investito e ucciso da un tram a Milano

Martedì mattina un ragazzo che frequentava il liceo scientifico Albert Einstein di Milano è morto dopo essere stato investito da un tram in via Tito Livio, nel quartiere Calvairate, nella zona sud-est della città. Luca Marangoni, 14 anni, stava andando a scuola in bicicletta attorno alle 8.20. Secondo le prime ricostruzioni, aveva svoltato improvvisamente verso sinistra per attraversare la corsia preferenziale sulla quale stava arrivando un tram della linea 16: il conducente del mezzo si sarebbe accorto della manovra improvvisa del ragazzo, ma non sarebbe riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto.

Marangoni è morto sul colpo. Sul caso sta indagando la polizia locale. Nel frattempo il sindaco di Milano Beppe Sala ha fatto sapere di aver annullato gli impegni pubblici previsti per oggi e ha annunciato il lutto cittadino.