Le previsioni meteo per lunedì 10 ottobre

Secondo le previsioni meteo per domani, lunedì 10 ottobre, ci sarà maltempo in quasi tutte le regioni italiane. Al mattino è prevista pioggia nel Nord-Ovest e su tutta la costa tirrenica con possibilità di temporali in Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia, mentre il tempo sarà variabile nelle regioni del Nord-Est. Nel pomeriggio la situazione non migliorerà, anzi aumenterà la possibilità di temporali in Sicilia. Alla sera sono previste schiarite nelle regioni del Nord, mentre continuerà a piovere in Umbria, Toscana, Marche e Lazio. Nella notte un leggero miglioramento al Nord.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili