Chi ci sarà e chi non ci sarà più nel nuovo Parlamento

Oltre a Luigi Di Maio che non sarà rieletto, dopo dieci anni da deputato e quasi cinque da ministro, ci sono altre persone conosciute a livello nazionale o per le loro precedenti esperienze politiche che non faranno parte del nuovo parlamento e altre che invece vi entreranno per la prima volta. Ci sono comunque varie candidature ancora in ballo, che dovrebbero definirsi in queste ore.

Nello stesso collegio in cui si trovava Di Maio era candidata, con Azione dopo la sua fuoriuscita da Forza Italia, anche Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale nel governo Draghi. Ha ottenuto solo il 7 per cento circa. La Stampa dice che probabilmente nessuno degli ex membri di Forza Italia confluiti in Azione (compresa dunque Mariastella Gelmini, ex ministra) troverà posto in Parlamento.

Sembra poi che +Europa non supererà il 3 per cento, arrivando sotto di pochi decimi. Se confermato, il partito non parteciperà quindi alla distribuzione dei seggi in parlamento, e i suoi voti si trasferiranno proporzionalmente al resto della coalizione. La leader Emma Bonino non è stata eletta nemmeno nel collegio uninominale del Senato di Roma in cui era candidata (è arrivata seconda a tre punti percentuali dalla candidata della destra) e perciò sembra destinata a rimanere fuori dal parlamento.

Bonino era stata eletta per la prima volta deputata a 28 anni nel 1978, ed era stata parlamentare in nove legislature, con alcune interruzioni tra cui molti anni da eurodeputata. Sono invece stati eletti alla Camera il presidente di +Europa Riccardo Magi e il segretario Benedetto Della Vedova, candidati all’uninominale a Torino e a Milano. Della Vedova ha sconfitto Giulio Tremonti, della destra.

Tra i non eletti ci sono anche l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, leader di Unione Popolare che non ha superato la soglia del 3 per cento, il leader di Italexit Gianluigi Paragone, candidato in cinque collegi plurinominali in Puglia e Lombardia, e Mario Adinolfi di Alternativa per l’Italia. E c’è Simone Pillon, ex senatore della Lega, portavoce delle principali battaglie dell’integralismo cattolico e promotore nel 2018 di un disegno di legge molto contestato in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso dei e delle minori. Pillon ha comunque commentato la sconfitta mettendosi subito «a disposizione della Lega e del centrodestra» e spiegando che continuerà «a difendere la vita, la famiglia e i valori cristiani dove e come Dio vorrà».

Non è stato eletto nemmeno Vittorio Sgarbi, candidato al Senato nel collegio uninominale di Bologna con Noi moderati nella coalizione della destra: è stato superato dal candidato del centrosinistra, Pier Ferdinando Casini, che nel 2023 festeggerà il suo quarantesimo anno in Parlamento.

L’unico parlamentare eletto con Impegno civico sarà Bruno Tabacci, storico leader di centro e attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio: era candidato alla Camera e ha vinto all’uninominale in un collegio di Milano. Entrerà alla Camera anche Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, a sua volta eletto, ma al Senato, al collegio uninominale di Monza. Fascina ha ottenuto il 36 per cento dei voti superando di diversi punti sia la candidata del M5S sia quello del centrosinistra senza aver fatto nemmeno un evento di campagna elettorale in Sicilia, dove era candidata.

A Cremona al Senato sarà eletta Daniela Santanché, della destra, che ha battuto il candidato del centrosinistra Carlo Cottarelli, che sarà comunque ripescato nel proporzionale. Diventeranno senatori anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, per la destra, e il virologo Andrea Crisanti, candidato come capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Estero. La presidente del Senato uscente Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata rieletta nel collegio per il Senato in Basilicata così come Isabella Rauti, candidata sempre per la destra al collegio uninominale di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

Entrerà alla Camera, per la prima volta e per la destra, la conduttrice Rita Dalla Chiesa eletta nel collegio uninominale di Molfetta, in Puglia. Il collegio uninominale per il Senato a Firenze è stato invece vinto da Ilaria Cucchi, candidata per Alleanza Verdi-Sinistra. Aboubakar Soumahoro, sindacalista diventato un simbolo della lotta dei braccianti, ha perso di poco all’uninominale contro la candidata di centrodestra.