Carla Lonzi, differente

Il 2 agosto di quarant’anni fa morì Carla Lonzi. Fu una critica d’arte, una scrittrice e una poeta. Ma fu, soprattutto, una delle iniziatrici del femminismo italiano che ebbe, rispetto ai femminismi che si affermavano nel mondo nella seconda metà degli anni Sessanta, una sua originalità e una sua autonomia. «C’è in Lonzi la radice del femminismo italiano» ha scritto la giornalista e filosofa Ida Dominijanni in un articolo per Il Manifesto di qualche anno fa: «Lonzi non era filosofa, ma lo sapeva fare: estraeva concetti, duraturi, dall’esperienza, contingente».

Il femminismo che Lonzi inaugurò non aveva come obiettivo di lotta l’uguaglianza formale tra uomini e donne, ma l’affermazione della differenza: una differenza costitutiva che, scriveva ancora Dominijanni, «non trova e non cerca un superamento né nel progetto egualitario di assimilazione delle donne a un mondo pensato da altri né in un progetto rivoluzionario di ribaltamento del rapporto di dominio tra i sessi». Quello che Lonzi portò fu un cambio di prospettiva radicale, fu il gesto imprevisto di porsi fuori dalla cultura, dalle istituzioni e da un certo femminismo. E fu, come Lonzi stessa scrisse, «uno sconquasso» e anche «una festa».

Un po’ di contesto: l’originalità del femminismo italiano

L’originalità del femminismo italiano è stata ben sintetizzata in un breve scritto della filosofa femminista Luisa Muraro, una delle fondatrici della Libreria delle donne di Milano e di Diotima, comunità filosofica femminista nata nel 1983 e tuttora attiva all’Università di Verona.

Dopo la cosiddetta prima ondata del femminismo (che andò dal 1850 circa fino alla Prima guerra mondiale e che ebbe come obiettivo la conquista di pari diritti secondo la legge), il femminismo della seconda ondata nacque e si sviluppò «in un momento storico caratterizzato da un intensificarsi degli scambi internazionali, scambi animati dalla ricerca di culture alternative (a quella occidentale), dalle passioni politiche (movimento contro la guerra nel Vietnam) e dalla ribellione giovanile verso l’ordine costituito (il Sessantotto)», dice Muraro.

Il movimento delle donne si formò dunque non in seguito, ma sullo stesso slancio di quei movimenti, prendendo però le distanze dalle loro ideologie, dal loro linguaggio e dalle loro pratiche: «Separarsi dalla politica degli uomini per formare gruppi di sole donne fu ovunque il gesto inaugurale della seconda ondata femminista. Non fu un gesto contro gli uomini, sebbene così fosse inteso dai più, ma fu un atto di indipendenza nei loro confronti e un esodo dall’ordine simbolico patriarcale».

Il movimento non aveva organizzazione, si espanse per contatti e per contagio: «Fin dagli inizi – che le storiche fanno risalire al 1966, l’anno delle prime rivolte studentesche negli Stati Uniti – le idee, le notizie e le pratiche hanno circolato da un paese all’altro, tradotte, copiate, modificate, reinventate, grazie ai viaggi, alle amicizie, agli amori, ai convegni, alle pubblicazioni, in un rapporto di osmosi che cancellava i confini e molte differenze, ma che non impedì il formarsi di nuove differenze che vivacizzarono il campo femminista, non senza polemiche e conflitti talvolta aspri» dice Muraro. In Europa, la divisione principale può essere nominata come “femminismo della parità” da una parte, e “femminismo della differenza” dall’altra.

Nel femminismo della parità o “femminismo di stato” (che deriva direttamente da quello della prima ondata, quello emancipazionista dell’Ottocento) ogni segno di differenza sessuale viene considerato discriminatorio. Continuò dunque – e continua ancora oggi – a portare avanti una richiesta di uguaglianza giuridica, politica, economica delle donne. E, di fatto, la spartizione del potere tra donne e uomini.

Il femminismo della differenza (detto anche femminismo autonomo, o femminismo radicale) contestava invece questo meccanismo, sostenendo che la parità come principio formale avesse funzionato cancellando la differenza femminile senza risolvere, tra l’altro, le discriminazioni che avevano continuato e continuavano ad agire negli spazi della vita, del lavoro e così via. La politica dei diritti presuppone poi sempre l’esistenza un potere che può farli valere e che può decidere, a un certo punto, che non valgono più.

«Il femminismo autonomo ha messo al centro della discussione non il concetto di parità ma quello di differenza: non negando la parità dei diritti, ha lavorato sulla differenza femminile, sulla presa di coscienza della differenza dell’essere donna. Il femminismo italiano ha questa caratteristica. Ha teorizzato la differenza e ha criticato l’emancipazione», dice Muraro. Il femminismo radicale non ha messo al centro delle proprie lotte la sfera del lavoro produttivo e dei diritti civili e giuridici ma, andando alla radice della subordinazione delle donne, quella del lavoro riproduttivo e della sessualità, per sovvertire tutto. Carla Lonzi ne fu l’iniziatrice.

«La donna non va definita in rapporto all’uomo»

Nella primavera del 1970 tre donne si incontrarono per giorni e giorni a Roma: l’artista Carla Accardi, la giornalista Elvira Banotti (tra le prime a contestare Indro Montanelli quando si vantò, soldato in Etiopia negli anni Trenta, di aver comprato e avuto relazioni sessuali con una ragazzina eritrea di 12 anni) e Carla Lonzi. I loro scambi si concretizzarono, nel luglio di quell’anno, con la formazione del gruppo di Rivolta Femminile, l’affissione sui muri di Roma di un Manifesto e la pubblicazione e la fondazione, per garantirsi una totale autonomia editoriale ed economica, della casa editrice “Scritti di Rivolta Femminile”.

A partire da quel primo gruppo romano ne vennero fondati altri, a Milano e in molte altre città. E tutti nacquero attorno alle pratiche, enunciate nel Manifesto, del separatismo e dell’autocoscienza: del partire dalle relazioni tra donne, del partire da sé e del fare pensiero di questa esperienza.

Fu Lonzi a scrivere il Manifesto. Come ha spiegato lo storico della filosofia Franco Restaino nel suo contributo al libro Le avanguardie filosofiche in Italia nel XX secolo, a quel tempo Lonzi non faceva parte «della generazione più giovane della militanza femminista, ma aveva dietro di sé un’attività di studiosa affermata nel campo della critica d’arte».

Lonzi era nata a Firenze il 6 marzo del 1931, primogenita di due sorelle e due fratelli. Si laureò nel 1956 con una tesi in storia dell’arte intitolata “Rapporti tra la scena e le arti figurative dalla fine dell’Ottocento” discussa con Roberto Longhi. Nel 1959 ebbe un figlio, Battista, con Mario Lena, chimico industriale e sindacalista. Visse in Toscana, e dedicò la maggior parte del suo tempo a scrivere poesie e a collaborare a riviste e a programmi sull’arte.

Dopo l’incontro con gli artisti Carla Accardi e Pietro Consagra, con il quale ebbe una lunga relazione, il suo lavoro si concentrò sugli artisti contemporanei. Curò diverse mostre dei più importanti esponenti delle avanguardie di quegli anni. Nel 1969 pubblicò Autoritratto, libro composto dal montaggio dei suoi colloqui con quattordici artisti registrati tra il 1962 e il 1969. Fu l’opera più importante di Lonzi critica d’arte, fu uno dei testi più originali sull’arte degli anni Sessanta e fu anche il suo testo di congedo da quella professione, l’anno di un cambiamento di vita netto e radicale. Da lì in poi, e per tutta la vita, Lonzi si dedicò alla pratica femminista.

Gli scritti teorici di rivendicazione femminista di Lonzi sono relativamente pochi e risalgono agli anni 1970-1972. Sono contenuti nel volume intitolato Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale. Il titolo del libro fa riferimento ai due saggi più conosciuti dell’autrice e si apre con il Manifesto di Rivolta Femminile «che contiene in nuce i motivi di fondo del pensiero di Carla Lonzi, che potrebbe riassumersi con la frase “per la differenza, contro l’uguaglianza”», scrive Restaino.

Il Manifesto inizia con una citazione di Olympe de Gouges (autrice teatrale che nella Francia rivoluzionaria del 1791 aveva proposto di estendere alle donne i diritti universali: venne arrestata e finì sulla ghigliottina) e si conclude con un annuncio: «Comunichiamo solo con donne». Tra l’inizio e la fine si trovano sessantacinque frasi brevi e lapidarie contro i concetti di verginità, castità e fedeltà. Contro quelli di famiglia, maternità, lavoro domestico non retribuito e matrimonio. Contro tutte le ideologie, la Chiesa, la psicanalisi, le tradizioni filosofiche su cui la società occidentale si era fondata, e il femminismo della rivendicazione dei diritti. Ma la cornice generale nella quale tutti questi temi si fanno spazio era una profonda critica al concetto di uguaglianza: