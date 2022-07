Cosa sappiamo dell’uomo ucciso per strada a Civitanova Marche

Un uomo nigeriano è stato aggredito e ucciso per strada nel centro di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, da un uomo italiano che è stato fermato dalla polizia. Secondo la ricostruzione di ANSA l’aggressione è avvenuta intorno alle 14 di venerdì in corso Umberto I, una via piena di negozi, e la vittima si chiamava Alika Ogorchukwu e aveva 39 anni. Il suo aggressore avrebbe detto alla polizia di averlo attaccato perché Ogorchukwu aveva «fatto degli apprezzamenti» sulla donna che lo accompagnava. Diverse persone hanno assistito all’aggressione e alcune l’hanno ripresa: la polizia di Macerata li ha raccolti per le indagini.

Il Resto del Carlino scrive che Ogorchukwu era un venditore ambulante; secondo il Corriere Adriatico chiedeva l’elemosina. I quotidiani locali dicono che Ogorchukwu camminava con una stampella e che il suo aggressore l’avrebbe usata per colpirlo. Da una fotografia scattata durante l’aggressione da una persona che si trovava in corso Umberto I sembra che dopo aver usato la stampella l’aggressore abbia colpito Ogorchukwu con le mani.