La cinquantaduesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

I primi dieci giorni di giugno sono il momento più importante della stagione dei videogiochi: vengono annunciati i nuovi, mostrati quelli in arrivo e in generale ogni editore si impegna a far parlare di sé, all’interno del settore ma anche fuori. Quest’anno, con la cancellazione dell’E3, la più importante fiera di settore, la situazione è stata un po’ più caotica, ma questo non ha impedito agli utenti di avere un assaggio di quello che li aspetta nel prossimo anno. Gran parte della puntata di Joypad è quindi dedicata a far ordine tra tutto quello mostrato, ma c’è comunque il tempo per un aggiornamento su Star Citizen, per parlare di The Quarry e Diablo Immortal, per consigliare una bella inchiesta su Fallout 76, il recupero di Firewatch e Neon White.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.