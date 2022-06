C’è stato un attacco armato in una chiesa cattolica a Owo, in Nigeria: si temono decine di morti

Domenica c’è stato un attacco armato in una chiesa cattolica dedicata a San Francesco a Owo, in Nigeria. Associated Press scrive che si temono decine di morti. La dinamica dell’attacco non è ancora chiarissima, ma sembra che sia avvenuto verso la fine di una messa e che sia stato compiuto da più persone, come ha raccontato il sacerdote che stava celebrando la messa, Andrew Abayomi, a BBC. Non è chiaro se il responsabile o i responsabili dell’attacco siano stati fermati. Il governatore della regione di Ondo, dove si trova Owo, ha twittato le condoglianze per i morti nell’attacco e chiesto alle persone di «rimanere calme e non farsi giustizia da sole».