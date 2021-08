Le prima pagine di oggi

Sulle prime pagine dei giornali nazionali oggi viene dato molto spazio all’avanzata dei talebani in Afghanistan, che in pochi giorni li ha portati ad assediare la capitale Kabul, una delle ultime città ancora sotto il controllo del governo. Si parla poi molto di un accordo raggiunto dal ministero dell’Istruzione con i sindacati per permettere agli insegnanti di ottenere gratuitamente test per il coronavirus quando si tornerà a scuola (i critici sostengono che sia un favore indebito a chi non si è voluto vaccinare) e c’è spazio per le prime partite di calcio con il pubblico dopo molti mesi (sono amichevoli, prima dell’inizio della Serie A la settimana prossima).