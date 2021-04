È deragliato un treno a Taiwan

Venerdì almeno 41 persone sono morte e decine sono state ferite nel deragliamento di un treno a nord della città di Hualien, sulla costa orientale di Taiwan. Il treno era in viaggio dalla capitale Taipei, a nord, e sarebbe dovuto arrivare a Taitung, città sempre sulla costa orientale, a sud: è deragliato in un tunnel, quando a Taiwan erano circa le 9 e mezza del mattino (le 3 e mezza di notte in Italia).

Secondo la compagnia ferroviaria, la causa dell’incidente sarebbe stata un mezzo che si trovava sui binari, un veicolo usato per fare dei lavori: per il momento non ci sono altri dettagli e non è chiaro il motivo per cui il mezzo si trovasse sul percorso. Il treno trasportava circa 350 passeggeri: ci sono ancora decine di persone intrappolate nei vagoni e si teme che il numero di morti possa aumentare. Sulla stessa linea ferroviaria era avvenuto un altro deragliamento nel 2018.

VIDEO: Rescuers on scene at deadly Taiwan train derailment. Taiwan rescuers are scrambling to reach passengers trapped inside a train derailed inside a tunnel, as dozens of people are feared dead in the crash pic.twitter.com/w0uxd8SOxY — AFP News Agency (@AFP) April 2, 2021