Un regalo di Natale al giorno: -6

Ogni anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare una mano a chi è a corto di idee sui regali. Quest’anno abbiamo selezionato esempi molto belli di grandi classici natalizi: per un mese, fino al 24 dicembre, ve ne suggeriamo uno al giorno, che si possa acquistare facilmente online e senza aspettare troppo. Magari può funzionare per qualcuno che conoscete. Altrimenti ci riproviamo il giorno dopo.

Le candele sono uno dei simboli più antichi nella tradizione natalizia. Addirittura, in epoca vittoriana, venivano usate per decorare gli alberi di Natale (veri) col rischio che i rami e tutta la casa prendessero fuoco da un momento all’altro. Anche quando all’inizio del diciannovesimo secolo cominciarono a diffondersi le lucine elettriche, le candele rimasero un oggetto tipicamente natalizio, da accendere sulla tavola durante il cenone o da impacchettare e regalare. Poi, negli ultimi anni, le candele sono diventate molto popolari anche fuori dal Natale e oggi in commercio se ne trovano moltissime, dalle più semplici a quelle dei marchi di lusso. Come avrete capito, il regalo di oggi è una candela e nello specifico una candela profumata scoppiettante.

WoodWick è un marchio di candele di proprietà di Yankee Candle, la più grande azienda al mondo di candele profumate. La particolarità delle candele di WoodWick è che hanno lo stoppino di legno anziché di stoppa. Questo fa sì che in alcuni modelli la fiamma si sviluppi in orizzontale anziché in verticale, e che faccia un rumore scoppiettante simile a quello del caminetto acceso. Le WoodWick più semplici ed economiche sono quelle a forma di clessidra, con profumi vari e colori molto eleganti: per esempio questa color notte al profumo di gelsomino, orchidea e sandalo. Una variante più sofisticata è quella del tipo Ellipse, che è più bassa, con una base più larga e lo stoppino più lungo: ci sono al profumo di viola selvatica, di legno e di ambra e incenso. Le Trilogy invece sono formate da tre strati di profumi diversi, come si può intuire dal nome. La più adatta a questa stagione è quella a tema “Aria di montagna”, al profumo di pepe nero, fumo di legno e lavanda e cedro.

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.