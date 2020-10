I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 20 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 10.874 nuovi casi di contagio da coronavirus e 89 decessi. Le persone attualmente ricoverate sono 9.324 (851 in più rispetto a ieri), di cui 870 nei reparti di terapia intensiva (73 in più di ieri) e 8.454 ricoverate con sintomi (778 più di ieri). Sono stati analizzati 144.737 tamponi e testate 87.680 persone. È risultato positivo il 7,5 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 9.338, i decessi 73.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Lombardia (2.023). Seguono Piemonte (1.396), Campania (1.312), Lazio (1.224), Liguria (907), Toscana (812), Sicilia (574), Emilia-Romagna (507) e Veneto (490).

Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Milano (1.054), Napoli (976), Torino (958), Roma (739), Genova (729) Caserta (321), Viterbo (259) e Varese (245).