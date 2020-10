Le previsioni meteo per giovedì 15 ottobre

Dove pioverà e dove no, che è la cosa che ci interessa di più

Le previsioni meteo per giovedì dicono che in Italia sarà una giornata molto piovosa in tutta Italia, soprattutto di mattina, quando pioverà in tutte le regioni tranne Sicilia, Calabria, Basilicata e Toscana, dove però sarà nuvoloso. Di pomeriggio peggiorerà anche al Sud, nel basso Lazio, in Toscana e in tutto il Nord. Di sera smetterà di piovere al Sud, ma continuerà nel Lazio e al Nord. Infine di notte ci saranno schiarite ovunque tranne in Toscana, nelle province di Milano e Alessandria, e nel Lazio.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.