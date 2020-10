Le previsioni meteo per domani, martedì 13 ottobre

Dove pioverà e dove no, che è la cosa che ci interessa di più

Le previsioni meteo per martedì dicono che in Italia sarà una giornata un po’ soleggiata, un po’ nuvolosa, e piovosa in alcune zone: di mattina pioverà nel basso Lazio, in Molise e nella zona di Messina. Di pomeriggio pioverà anche a Genova, a Napoli, in Calabria e in Sardegna, nella zona di Alghero. Di sera è prevista pioggia sull’Appennino Tosco-Emiliano e intorno a Pisa. Infine, di notte peggiorerà anche in tutto il Lazio e nel torinese. Le temperature saranno in calo dappertutto, anche al Centro e al Sud.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.