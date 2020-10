Le previsioni meteo per domani, lunedì 12 ottobre

Dove pioverà e dove no, che è la cosa che ci interessa di più

Domani la giornata comincerà ovunque con nuvole, pioggia o temporali, tranne per chi abita in Piemonte, in Liguria, in Sicilia occidentale e Lombardia occidentale, che si sveglierà con il sole. Nel pomeriggio il bel tempo (o il tempo variabile) si estenderà anche sul resto della Lombardia, in Emilia-Romagna, sulla costa toscana e in Friuli Venezia Giulia, verso il confine. La serata sarà serena quasi dappertutto, con piogge sulla costa adriatica, dalle Marche verso sud, in Calabria e in Sicilia, e così sarà la notte.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.