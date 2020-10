Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros

Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros, il più importante torneo al mondo giocato sulla terra, che si gioca ogni anno a Parigi, in Francia. Domenica pomeriggio, Nadal ha battuto in finale il serbo Novak Djokovic, con il punteggio di 6-0, 6-2, 7-5: una vittoria molto netta. Nadal, che ha 34 anni ed è numero 2 al mondo della classifica ATP, è uno dei tennisti più forti di tutti i tempi sulla terra e in carriera ha vinto il Roland Garros 13 volte, più di chiunque altro; Djokovic – 33 anni e numero 1 al mondo – ha vinto il Roland Garros una sola volta, nel 2016.