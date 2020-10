I dati sul coronavirus di oggi, domenica 11 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 5.456 nuovi casi di contagio da coronavirus e 26 decessi, per un totale di 354.950 casi e 36.166 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 4.939 (213 in più rispetto a ieri), di cui 420 nei reparti di terapia intensiva (30 in più di ieri). Sono stati inoltre analizzati 104.658 tamponi e testate 68.708 persone: è risultato positivo un tampone ogni 19.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Lombardia (1032). Seguono Campania (633), Toscana (517), Veneto (438), Piemonte (409), Liguria (386), Emilia-Romagna (384) e Lazio (371).