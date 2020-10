Novak Djokovic e Rafael Nadal giocheranno la finale del Roland Garros

Il tennista serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Rafael Nadal giocheranno la finale del Roland Garros, il più importante torneo al mondo sulla terra rossa, che si gioca ogni anno a Parigi, in Francia. Nadal, che ha 34 anni ed è secondo nella classifica generale ATP, si è qualificato alla finale dopo aver eliminato in semifinale l’argentino Diego Schwartzman con il punteggio di 3-0; Djokovic, che ha 33 anni ed è primo nella classifica ATP, ha invece eliminato in semifinale il 22enne greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 3-2.

Nadal e Djokovic si sono incontrati complessivamente 55 volte (Djokovic ha vinto 29 partite) e 26 volte si sono incontrati in una finale (Djokovic ne ha vinte 15). Al Roland Garros, Nadal e Djokovic si sono incontrati in tutto 7 volte, 2 volte in finale: Nadal ha vinte 6 volte e ha sempre vinto in finale. Nadal ha vinto il Roland Garros 12 volte. La finale si giocherà domenica.