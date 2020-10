Le previsioni meteo per domani, venerdì 9 ottobre

Dove pioverà e dove no, che è la cosa che ci interessa di più

Le previsioni meteo per venerdì dicono che in Italia sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, con alcuni brevi momenti in cui sarà soleggiato, al Sud. Di mattina sarà nuvoloso in tutto il Nord e il Centro, fino al Lazio e alle Marche, mentre sulle isole maggiori e al Sud sarà sereno. Di pomeriggio si annuvolerà anche in Campania e Puglia. Poi, di sera e di notte, la situazione rimarrà stabile. Le temperature caleranno lievemente soprattutto al Centro nelle ore mattutine e serali: la minima sarà intorno agli 11 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.