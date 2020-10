I risultati dei ballottaggi alle amministrative

A Bolzano e Reggio Calabria ha vinto il centrosinistra, a Matera il M5S: gli aggiornamenti, man mano che arrivano

Domenica 4 ottobre e lunedì 5 si è votato in 54 comuni per il candidato sindaco, da scegliere tra i due arrivati al ballottaggio nel precedente turno, che si è svolto domenica 20 e lunedì 21 settembre, insieme al referendum e ad alcune elezioni regionali. Tra i comuni al voto, uno è un capoluogo di regione, Aosta, e 8 sono capoluoghi di provincia: Matera, Arezzo, Reggio Calabria, Lecco, Crotone, Chieti, Andria e Bolzano. A Bolzano e in Trentino i seggi sono rimasti aperti solo domenica.

Ieri e oggi si è votato anche per il turno ordinario delle elezioni amministrative in 60 comuni della regione Sicilia, con eventuale turno di ballottaggio il 18 e 19 ottobre 2020. Le comunali in Sardegna si terranno in 160 comuni, compreso Nuoro, il 25 e 26 ottobre. Il ballottaggio sarà l’8 e 9 novembre.

A Bolzano Renzo Caramaschi, sindaco uscente del centrosinistra, ha vinto con il 57,2 per cento, mentre Roberto Zanin della Lega e sostenuto dal centrodestra si è fermato al 42,8. Al secondo turno Caramaschi è stato sostenuto anche dal partito autonomista Südtiroler Volkspartei. L’affluenza al ballottaggio è stata del 47,29 per cento. Anche a Merano, Rovereto e Arco ha vinto il centrosinistra, mentre a Riva del Garda ha vinto il centrodestra.

A Matera al ballottaggio ci sono Rocco Luigi Sassone, del centrodestra, e Domenico Bennardi, del Movimento 5 Stelle e sostenuto anche da Europa Verde e Volt. Al primo turno Sassone aveva preso intorno al 30 per cento, Bennardi il 28 per cento. Il sindaco uscente, Raffaello De Ruggieri, indipendente di centrodestra, non si era ricandidato. Lo spoglio è ancora nelle prime fasi ma YouTrend ha già stimato che il nuovo sindaco sarà Bennardi.

Ad Arezzo è stato rieletto il sindaco uscente Alessandro Ghinelli, del centrodestra: al primo turno aveva preso il 47 per cento dei voti, mentre al ballottaggio – quando lo scrutinio ha superato i due terzi dei seggi – è dato intorno al 54 per cento. Il suo avversario era Luciano Ralli del Partito Democratico, ex capogruppo in consiglio comunale.

A Reggio Calabria, arrivati a metà dello spoglio, il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà sostenuto dal centrosinistra è dato ampiamente avanti ad Antonio Minicuci, sostenuto dal centrodestra. Al primo turno Falcomatà aveva preso il 37 per cento, Minicuci il 34.

A Lecco erano al ballottaggio Peppino Ciresa, sostenuto dal centrodestra, che al primo turno aveva preso quasi il 49 per cento, e Maurio Gattinoni del centrosinistra, circa al 42 per cento. Il sindaco uscente, Virginio Brivio, in carica dal 2010, era del Partito Democratico. Alla fine ha vinto Gattinoni per soli 31 voti di distacco, e il 50,07 per cento del totale.

Al primo turno delle elezioni comunali ad Andria nessuno dei 5 candidati aveva ottenuto la maggioranza: al ballottaggio sembra molto avanti Giovanna Bruno del centrosinistra, che a metà dello spoglio è vicina al 60 per cento dei voti. Il suo avversario era Michele Coratella del M5S.

A Crotone il ballottaggio era tra Antonio Manica, avvocato sostenuto dal centrodestra, che al primo turno ha preso intorno al 40 per cento, e Vincenzo Voce, ingegnere noto per il suo attivismo ambientalista che era sostenuto da una serie di liste civiche. Il fatto che il centrosinistra non sia nemmeno al ballottaggio è una notizia per una città operaia che ha una storia assai di sinistra, e che fino agli anni Novanta elesse prevalentemente sindaci comunisti o socialisti. Il sindaco precedente, Ugo Pugliese, eletto con una lista di centro, si era dimesso alla fine del 2019 perché coinvolto in un’inchiesta per turbativa d’asta. Ha vinto Voce: a due terzi dello spoglio ha ottenuto quasi il doppio di voti di Manica, e raccolto circa il 65 per cento dei voti.

A Chieti il ballottaggio era tra Fabrizio Di Stefano, ex parlamentare e politico di lungo corso, con un passato che va dall’estrema destra a Forza Italia alla Lega, e Pietro Diego Ferrara, medico sostenuto dal centrosinistra. Alla fine ha vinto Ferrara: a più di metà dello spoglio è data intorno al 57 per cento.

Ad Aosta al ballottaggio ci sono il candidato sostenuto dal centrosinistra, Gianni Nuti, il più votato al primo turno, e Giovanni Giardini, sostenuto dalla lista di Vittorio Sgarbi, Rinascimento, e da tutto il centrodestra. Non sono ancora arrivati risultati affidabili.

In Sicilia si è votato in 60 comuni, compresi due capoluoghi: Agrigento ed Enna. A Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, il voto è stato sospeso a seguito di un rapporto della Procura che avrebbe rilevato «illeciti di rilevanza penale correlati alle sottoscrizioni e alle relative autenticazioni delle liste dei candidati».

