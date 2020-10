Le previsioni meteo per domani, lunedì 5 ottobre

Dove pioverà e dove no, che è la cosa che ci interessa di più

Le previsioni meteo per lunedì dicono che il maltempo – che ha causato estesi danni e crolli in gran parte del Nord-Ovest – continuerà anche se con meno intensità. Di mattina pioverà nel Triveneto, in Umbria e al confine tra Lazio e Abruzzo. Di pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare e pioverà solo in provincia di Napoli, in Friuli Venezia Giulia e nella zona del Cadore. Di sera e di notte ci saranno ulteriori miglioramenti, ma potrebbe piovere in Calabria.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.