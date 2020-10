Le barriere del Mose hanno funzionato

Dalle 8.35 di questa mattina sono state sollevate per contenere l'acqua alta prevista oggi a Venezia, per la prima volta e a quanto pare con successo

Questa mattina tutte e quattro le barriere del Mose poste tra la laguna veneta e il mare Adriatico sono state alzate per proteggere Venezia e le altre isole della laguna dall’acqua alta prevista oggi: è stata la prima volta dopo i numerosi test dei mesi passati. A partire dalle 8.35 sono state sollevate tutte le 78 paratoie che formano il Mose – il sollevamento è durato poco più di un’ora – e a quanto pare hanno funzionato: l’alta marea ha raggiunto il picco tra le 11.30 e le 12, e la città non è stata invasa dall’acqua come accade di solito in queste situazioni.

++A #Venezia il #Mose è sollevato++

???? Sono le 10.10 e in questo momento si nota l‘evidente dislivello tra il mare e la laguna.

La situazione è stabile. Ora rimaniamo in attesa.

Siamo fiduciosi????????#acquaalta #3ottobre @comunevenezia @CMVenezia pic.twitter.com/LWPPXzT6JB — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 3, 2020

A San Marco, il punto più basso di Venezia, la marea è rimasta stabilmente attorno ai 70 centimetri: la piazza è rimasta asciutta, mentre di solito è uno dei primi luoghi ad allagarsi appena la marea supera gli 80 centimetri.

Cinzia Zincone, dirigente del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e responsabile delle opere pubbliche nel Triveneto, ha detto che «il test è andato bene» e che non è filtrata acqua: «Si apprezza una consistente differenza di altezza dell’acqua tra la parte difesa dal Mose e quella che non lo è».

Una giornata che attendavamo da anni. #Venezia è protetta. Il #Mose funziona. Finalmente è un fatto realee. Ci sono voluti anni, ma la volontà di difendere la città e la laguna dagli eccessi di marea è stata più forte dei ritardi, degli errori, degli scandali#maltempo #acquaalta pic.twitter.com/BGiC63kaqa — Pier Paolo Baretta (@PPBaretta) October 3, 2020

