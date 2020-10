Champions League, i sorteggi in TV e in streaming

La fase a gironi con Juventus, Inter, Atalanta e Lazio verrà sorteggiata oggi pomeriggio a Ginevra: i link per seguirla in diretta, anche in chiaro, dalle 17

I sorteggi dei gironi di UEFA Champions League sono in programma oggi pomeriggio a partire dalle 17. Si terranno negli studi della RTS a Ginevra, in Svizzera, e saranno trasmessi in TV e in streaming, anche in chiaro. I sorteggi stabiliranno gli otto gruppi della fase a gironi del torneo più ambito del calcio europeo, alla quale parteciperanno 32 squadre provenienti da 15 diversi paesi. A rappresentare la Serie A italiana ci sono Juventus, Inter, Atalanta e Lazio, le prime quattro classificate dell’ultimo campionato.

Anche in questa stagione la Champions League si svolgerà in un formato speciale e senza pubblico fino a nuove comunicazioni. Lo slittamento causato dalla sospensione delle attività per la pandemia ha influenzato la programmazione della nuova edizione, iniziata con due mesi di ritardo. La prima giornata della fase a gironi, normalmente fissata nelle prime settimane di settembre, si disputerà quindi tra il 20 e il 21 ottobre. Gli intervalli tra una giornata e l’altra sono stati ridotti per terminare la fase a gironi con l’ultima giornata tra l’8 e il 9 dicembre.

Dove vedere i sorteggi

I sorteggi della fase a gironi verranno trasmessi in diretta streaming dal sito della UEFA, raggiungibile da qui. In Italia verranno trasmessi anche da Mediaset in chiaro su 20 Mediaset o in streaming tramite il sito di SportMediaset, e da Sky all’interno di Sky Sport 24 (canale 200) e su Sky Sport Football (canale 203): gli abbonati potranno seguirli in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV.