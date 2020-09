Le previsioni meteo per domenica 27 settembre

Dove pioverà e dove no, che è la cosa che ci interessa di più

L’estate è decisamente finita: farà brutto un po’ ovunque, specialmente al Sud. Al Nord sono previste piogge in Friuli Venezia Giulia e sui monti sopra i 1700 metri: in serata sono previsti miglioramenti dappertutto. Le temperature sono scese moltissimo rispetto alla settimana scorsa, e si sente: a Roma e Milano le massime non supereranno i 16 °C, mentre a Palermo si fermeranno intorno ai 24°C.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.