Nel centro storico di Genova è obbligatoria la mascherina sempre e anche all’aperto

Mercoledì sera il presidente della Liguria Giovanni Toti, d’accordo con il sindaco di Genova Marco Bucci, ha firmato un’ordinanza che rende obbligatorio da subito indossare la mascherina nel centro storico e nel porto Antico della città. La mascherina dovrà essere indossata sempre, anche all’aperto e indipendentemente dalla distanza interpersonale. La decisione è stata presa per contenere l’aumento di casi di coronavirus: ne sono stati registrati 63 nelle ultime 24 ore.

Il sindaco Bucci, scrive il Secolo XIX, ha detto che l’’obbligo di mascherina «è esteso anche ai locali, salvo eccezioni legate ad ordinanze di un tempo, come quelle che riguardavano i runner» e ha precisato che «abbiamo messo un termine indefinito per questa ordinanza: valuteremo la durata in base ai numeri. Misure più severe metterebbero in grave difficoltà l’economia della città. Quindi è necessario che vengano rispettate».