I dati sul coronavirus di oggi, mercoledì 23 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.640 nuovi casi di contagio da coronavirus e 20 decessi, per un totale di 302.537 casi e 35.758 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 2.902 (59 in più rispetto a ieri), di cui 244 nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 239). Sono state inoltre testate 63.763 persone per un totale di 6.455.762 casi testati e 10.679.675 tamponi effettuati.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Campania (248). Seguono Lombardia (196), Lazio (195), Veneto (150), Liguria (108) e Emilia-Romagna (101) Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Napoli (191), Roma (161), Milano (96), Genova (60), Torino (51), Verona (45), Bolzano (37) e Foggia (35).