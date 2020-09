In Toscana ha vinto Eugenio Giani del centrosinistra

Le proiezioni gli danno un vantaggio di almeno sette punti, lo scrutinio sta andando avanti

I risultati delle elezioni regionali in Toscana stanno arrivando con una certa lentezza – alle 15 le prime schede scrutinate sono state quelle del referendum costituzionale – ma le proiezioni danno il candidato del centrosinistra Eugenio Giani con un vantaggio tale da rendere praticamente certa la sua vittoria: secondo SWG avrà il 47,2 per cento contro il 40,8 per cento di Susanna Ceccardi del centrodestra; secondo Tecné con il 48,5 contro il 39,8 di Ceccardi. Lo spoglio delle schede, arrivato a 318 seggi su 3.937, vede Giani avanti con il 47 per cento contro il 42 per cento di Ceccardi. L’affluenza è stata del 62,6 per cento, ben più alta del 48,28 del 2015.

Durante questa campagna elettorale, le regionali in Toscana sono state forse le elezioni più raccontate. La regione, considerata insieme all’Emilia-Romagna una “roccaforte” della sinistra, era stata mostrata dai sondaggi come contendibile: alla fine però Eugenio Giani – 61 anni, politico locale di lunghissimo corso – ha vinto con un netto vantaggio, seppur inferiore alle precedenti elezioni regionali in Toscana. Susanna Ceccardi, 33 anni, dal 2016 è sindaca di Cascina, comune in provincia di Pisa dove fino a quel momento c’erano stati soltanto sindaci del PDS, dei DS e del PD.