I risultati delle elezioni regionali in Veneto

Lo scrutinio comincerà dopo quello del referendum costituzionale, ma intanto alle 15 arriveranno gli exit poll

I risultati delle elezioni regionali in Veneto inizieranno ad arrivare solo dopo che sarà terminato lo spoglio dei voti del referendum costituzionale. A cominciare dalle 15, però, circoleranno exit poll e altre consultazioni dell’elettorato. I principali candidati alla presidenza della regione Veneto sono due: Luca Zaia della Lega, il presidente di regione uscente, e Arturo Lorenzoni, attuale vicesindaco di Padova e candidato del Partito Democratico

Da mesi Zaia è considerato il netto favorito: la sua popolarità è aumentata molto durante il picco della pandemia da coronavirus, quando si è mosso in modo autonomo e differente rispetto alle posizioni del suo stesso segretario. Va comunque tenuto presente che, nonostante una breve esperienza negli anni Novanta, in Veneto ha sempre amministrato il centrodestra. La rielezione di Zaia potrebbe non rappresentare una piena vittoria per il segretario della Lega, Matteo Salvini: Zaia è considerato uno dei suoi più credibili rivali all’interno del partito.

Alle 23 di ieri sera l’affluenza alle regionali in Veneto è stata del 46,13 per cento, la più alta fra le regioni che rieleggono il governo locale.