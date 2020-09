I risultati delle elezioni, in diretta

Dalle 15 è iniziato lo scrutinio, prima del referendum e poi delle regionali: tutte le notizie e gli aggiornamenti, man mano che arrivano

Alle 15 hanno chiusto in tutta Italia i seggi per il referendum costituzionale sul taglio del numero di parlamentari; in diverse regioni si è votato inoltre per rinnovare il governo locale (Veneto, Toscana, Campania, Liguria, Puglia, Marche e Valle d’Aosta), e in quasi mille comuni si vota per il sindaco e il consiglio comunale. Lo spoglio del referendumè iniziato alle 15, subito dopo inizierà quello delle regionali: in compenso stanno già circolando exit poll e altre consultazioni dell’elettorato. Lo spoglio delle comunali è fissato invece per domani mattina. Il Post seguirà lo spoglio con un liveblog che trovate qui sotto.

(aggiorna la pagina per gli ultimi aggiornamenti)

***

15.25 – Sono usciti anche gli exit poll della Valle d’Aosta, che però inizierà lo scrutinio delle regionali soltanto domattina: la Lega sembra confermare il buon risultato alle regionali del 2018 e dovrebbe diventare il primo partito.

15.20 – In Liguria, l’unica regione in cui PD e M5S sono riusciti ad allearsi, il loro candidato Ferruccio Sansa è dato venti punti indietro al governatore uscente Giovanni Toti, eletto cinque anni fa col centrodestra.

15.16 – Anche nelle Marche, una regione governata da sempre dal centrosinistra, il candidato presidente del centrodestra Francesco Acquaroli è dato molto avanti: tutti gli exit poll e gli instant poll che stanno circolando gli assegnano almeno una decina di punti di vantaggio su Maurizio Mangialardi del centrosinistra.

15.11 – Le previsioni dei giorni scorsi su un’amplissima vittoria di Zaia in Veneto si stanno materializzando: gli exit poll per ora lo danno intorno al 70 per cento, un risultato senza precedenti nemmeno durante la Prima Repubblica, quando la politica regionale era dominata dalla Democrazia Cristiana.

15.04 – Le regioni più combattute

Come si ipotizzava nelle settimane scorse, sono Toscana e Puglia.

In Toscana gli instant poll di Sky danno il candidato del centrosinistra Eugenio Giani fra il 41 e il 45 per cento, mentre Susanna Ceccardi del centrodestra fra 38 e 42 per cento. Gli exit poll di SWG per la La7 ipotizzano invece un vantaggio di 3 punti di Giani su Ceccardi. Un “intention poll” di Tecnè per Mediaset dà Giani fra il 44 e il 48 per cento e Ceccardi fra 41 e 45 per cento

In Puglia, gli instant poll di Sky, gli “intention poll” di Tecnè per Mediaset e gli exit poll di Opinio per la Rai danno Michele Emiliano del centrosinistra e Raffaele Fitto del centrodestra in sostanziale pareggio, intorno al 40 per cento.

15.03 – I primi dati

Gli instant poll di YouTrend per Sky danno un sostanziale pareggio per la Puglia, il centrosinistra di poco avanti in Toscana e molto avanti in Campania, centrodestra avanti nelle Marche e in Liguria. In Veneto, confermato l’ampio vantaggio di Luca Zaia. Gli exit poll della RAI e di La7 confermano questi andamenti. L’exit poll della RAI sul referendum dà il Sì in ampio vantaggio.

14.51 – Che dati avremo alle 15?

Alla chiusura dei seggi comincerà lo scrutinio del referendum costituzionale, che dovrebbe procedere piuttosto speditamente e al termine del quale ci sarà quello delle regionali. Ma per prima cosa ci saranno gli exit poll e gli instant poll (per capire la differenza leggete l’aggiornamento delle 14.39): SkyTg24 avrà quelli realizzati da Quorum/YouTrend, per il referendum e le regionali in Toscana, Puglia, Campania, Veneto, Marche e Liguria; la Rai avrà quelli di Opinio, il consorzio che raggruppa Antonio Noto, Piepoli ed EMG, per il referendum, tutte le regioni in cui si vota e anche per le comunali di alcuni capoluoghi; La7 invece avrà quelli dell’istituto SWG, mentre Mediaset diffonderà le rilevazioni di Tecnè, sul programma di Rete4 Quarta Repubblica.

14.48 – I dati sull’affluenza e quelli relativi ai voti reali di referendum ed elezioni regionali saranno disponibili qui in tempo reale sul sito del ministero dell’Interno: almeno nelle prime due ore, però, i dati del voto regionale saranno molto eterogenei e quindi poco significativi.

14.41 – Una lettura che torna sempre buona in queste occasioni: le frasi che sentirete più spesso negli studi televisivi nelle prossime ore.

I primi intervistati

– Aspettiamo i dati reali.

– È troppo presto per fare previsioni, sappiamo come è andata altre volte.

– Ci risentiamo tra un’ora.

– Il dato dell’affluenza è un primo segnale, per tutti.

– Ha comunque vinto l’astensionismo. Gli inviati nelle sedi di partito

– Qui c’è un clima di grande attesa.

– Per ora ci sono poche persone, ma la sala si sta riempiendo.

– Ci siamo persi X, era qui fino a poco fa, adesso lo cerchiamo.

– Scusi, X, siamo in diretta, ora, venga.

– X non ha l’auricolare, ripeto la domanda da studio.

(Continua a leggere sul blog di Emanuele Menietti)

14.39 – Le prime informazioni arriveranno subito dopo la chiusura dei seggi e saranno i risultati di alcuni sondaggi realizzati nel giorno del voto o subito prima. Ma è bene sapere di cosa si tratta, perché sono sondaggi particolari.

Gli exit poll sono sondaggi che raccolgono le opinioni degli elettori all’uscita dai seggi, dove vengono intervistate le persone che hanno appena votato secondo un campione considerato rappresentativo della popolazione.

Gli instant poll sono sondaggi telefonici realizzati il giorno stesso del voto. Gli intention poll invece sono sondaggi telefonici realizzati nei giorni immediatamente precedenti al voto. La caratteristica di queste rilevazioni è che sono tutti sondaggi, anche se fatti con metodologie diverse rispetto a quelli che abbiamo visto durante la campagna elettorale. Come tali, soffrono di tutti i potenziali limiti che hanno questo tipo di rilevazioni.

Le proiezioni sono invece dati molto diversi, perché non sono sondaggi: gli istituti esaminano i voti realmente scrutinati e sulla base di questi stimano il risultato finale delle elezioni facendo delle “proiezioni” statistiche. La qualità delle proiezioni dipende molto dalla dimensione del campione di partenza: le varie società diffondono diverse proiezioni, man mano sempre più accurate.

14.36 – Alle 23 di ieri sera, primo giorno di voto, per il referendum costituzionale è stata registrata un’affluenza del 39,38 per cento. I dati più alti sono arrivati da regioni in cui si vota anche per le regionali e le amministrative, cioè da Valle d’Aosta (56,37 per cento), Trentino-Alto Adige (54,42 per cento), Veneto (51,04 per cento) e Toscana (48,29). L’affluenza è stata invece molto bassa in Sicilia (24,78 per cento) e Sardegna (23,41 per cento). Nella giornata di oggi non verranno diffusi altri dati parziali.

I paragoni con referendum precedenti sono molto complessi: nel 2016 si votò un giorno solo, e nel 2006 e 2001 non furono associate importanti elezioni regionali.

Italy, constitutional referendum 20-21 September on reducing the number of MPs in both houses of the national parliament, National turnout after the first day of voting: 39.38% No quorum required

#ReferendumCostituzionale pic.twitter.com/3W0dEAwE9a — Europe Elects (@EuropeElects) September 20, 2020

14.33 – Le regole del gioco sono piuttosto semplici. Per quanto riguarda il referendum costituzionale, non c’è bisogno di alcun quorum: vince l’opzione che prende un voto in più.

Alle elezioni regionali si vota invece con la legge Tatarella, in vigore dal 1995: è un sistema a turno unico prevalentemente proporzionale a preferenze con differenze a base regionale sul premio di maggioranza e altri dettagli.

La Toscana è l’unica regione in Italia che prevede la possibilità del ballottaggio nelle consultazioni regionali. La legge regionale del 2014 (il cosiddetto “toscanellum”), oltre alla possibilità di esprimere un voto disgiunto, stabilisce l’ipotesi di doppio turno tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti senza raggiungere il 40 per cento. In questo caso, i due candidati più votati andranno al ballottaggio il 4 e 5 ottobre.

La Valle d’Aosta ha invece un particolare sistema elettorale che non prevede l’elezione diretta del presidente di regione, come avviene in quasi tutte le altre regioni italiane. I 35 membri del consiglio regionale vengono eletti con un sistema proporzionale, e solo in un secondo momento eleggono il presidente. È previsto un premio di maggioranza: la lista che riesce a superare il 42 per cento dei voti ottiene un minimo di 21 seggi: nel 2018 nessuna forza politica ci era andata lontanamente vicino.

14.25 – Buon pomeriggio. Fra poco più di mezz’ora chiuderanno i seggi in tutta Italia: per chi arriva adesso e sente di avere perso qualche pezzo nelle ultime settimane, qui trovate una breve guida alle elezioni regionali, e qui una spiegazione estesa del referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari.