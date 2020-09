I risultati delle elezioni regionali in Puglia

Arriveranno in serata, ma prima circoleranno gli exit poll che daranno qualche prima indicazione su chi è andato meglio tra Emiliano e Fitto

I risultati delle elezioni regionali in Puglia arriveranno soltanto nel pomeriggio: dopo la chiusura dei seggi alle 15, infatti, ci sarà prima lo scrutinio delle schede del referendum costituzionale, e soltanto in seguito quello delle amministrative. Ma già dalle 15 cominceranno a circolare exit poll e altre forme di sondaggi: da cui si potrà partire per farsi un’idea di chi sia andato meglio tra il presidente uscente della Puglia Michele Emiliano, del centrosinistra, e il principale sfidante Raffaele Fitto, di Fratelli d’Italia e sostenuto dalla destra e dal centrodestra.

Insieme a quelle in Toscana, le elezioni in Puglia sono considerate le più incerte: secondo gli ultimi sondaggi diffusi prima che fossero vietati (nei 15 giorni precedenti al voto), Fitto era avanti di qualche punto su Emiliano, ma abbondantemente entro il margine di errore. Il centrosinistra governa la Puglia da 15 anni, ma alle ultime elezioni avevano premiato gli altri partiti: alle politiche del 2018 aveva stravinto il Movimento 5 Stelle, che però alle europee del 2019 aveva perso molto terreno a favore della Lega, arrivata a un solo punto percentuale di distanza.

Fitto ha 51 anni, è già stato governatore della Regione tra il 2000 e il 2005 e ha un passato in Forza Italia, nella coalizione centrista Noi con l’Italia e da un paio d’anni è passato a Fratelli d’Italia, partito sovranista di destra. Emiliano invece ha 61 anni, un lungo passato da magistrato, è stato sindaco di Bari ed è stato del Partito Democratico fino alla sua uscita nel 2018. Aveva stravinto le primarie del centrosinistra lo scorso gennaio, ed è sostenuto in tutto da 15 liste, compreso il PD.

La candidata del M5S è Antonella Laricchia, consigliera regionale che si era già candidata nel 2015 ed era data intorno al 15 per cento nei sondaggi. Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli Esteri ed ex PD, è il candidato di Italia Viva, sostenuto anche da Azione e +Europa. Era dato intorno al 3 per cento.