I risultati delle elezioni in Liguria

Lo scrutinio comincerà dopo quello del referendum costituzionale, ma intanto arriveranno probabilmente gli exit poll

I risultati delle elezioni regionali in Liguria arriveranno dopo le 15: alla chiusura dei seggi, infatti, inizierà innanzitutto lo spoglio dei voti del referendum costituzionale, e poi si procederà a scrutinare le schede delle elezioni regionali. A cominciare dalle 15, però, potranno essere diffusi exit poll e altre consultazioni dell’elettorato. I principali candidati alla presidenza della regione sono due: il presidente uscente Giovanni Toti, candidato del centrodestra, e Ferruccio Sansa, sostenuto dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle.

La Liguria è l’unica regione in cui i principali alleati del governo nazionale, dopo una lunga trattativa, abbiano trovato un accordo per una candidatura comune. Italia Viva invece sostiene Aristide Massardo insieme a +Europa. Toti e Sansa sono entrambi giornalisti: prima di diventare presidente della Liguria, Toti è stato direttore del TG4 e di Studio Aperto, mentre Sansa scrive sul Fatto. Toti è considerato il favorito.

Nelle ultime elezioni regionali del 2015 Toti vinse con il 34,4 per cento davanti a Raffaella Paita del Pd con il 27,8 per cento. Il Movimento 5 Stelle sostenne Alice Salvatore che arrivò terza con il 24,8 per cento dei voti. In quelle elezioni il centrosinistra si divise: l’ex PD e sindaco di Bogliasco Luca Pastorino fu candidato da “Rete a sinistra” e ottenne il 9,4 per cento. Nel 2015 l’affluenza fu del 50,38 per cento (si votava in un solo giorno, il 31 maggio). Alle 23 del 20 settembre l’affluenza era del 39,80 per cento.