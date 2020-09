I dati sul coronavirus di oggi, lunedì 21 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.350 nuovi casi di contagio da coronavirus e 17 decessi, per un totale di 299.506 casi e 35.724 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 2.707 (120 in più rispetto a ieri), di cui 232 nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 222). Sono state inoltre testate 39.893 persone per un totale di 6.342.654 casi testati e 10.488.676 tamponi effettuati.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Campania (243). Seguono Lazio (198), Emilia-Romagna (116), Veneto (103) e Lombardia (90). Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi Roma (168), Napoli (156), Caserta (57), Palermo (43), Torino (40), Bari (37), Genova (35) e Treviso (31).