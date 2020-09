Da oggi gli stadi di Serie A potranno ospitare fino a mille spettatori

Da oggi le squadre di Serie A potranno ospitare fino a mille spettatori nei loro stadi, secondo quanto annunciato sabato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Le ordinanze partite da Emilia-Romagna e Veneto, infatti, sono state estese a tutto il paese in via sperimentale: questa soluzione provvisoria sarà valida da oggi al 7 ottobre, data entro la quale dovrebbe essere definita una percentuale più ampia di ingressi che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva. Per ora saranno consentiti al massimo mille spettatori negli impianti all’aperto e settecento in quelli al chiuso. La Serie B e la Serie C di calcio sono state per il momento escluse dalla sperimentazione, ma il presidente federale Gabriele Gravina ha chiesto che vengano incluse per l’inizio della stagione.

La prima squadra di Serie A ad approfittarne è stata l’Inter, che sabato pomeriggio ha invitato mille spettatori allo stadio Giuseppe Meazza per l’amichevole contro il Pisa. La Juventus farà lo stesso stasera per l’esordio in campionato contro la Sampdoria. Ci saranno tifosi anche sugli spalti del Foro Italico di Roma per le semifinali degli Internazionali di tennis.