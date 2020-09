I dati sul coronavirus di domenica 20 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.587 nuovi casi di contagio da coronavirus e 15 decessi, per un totale di 298.156 casi e 35.707 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 2.587 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 222 nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 215). Sono state inoltre testate 57.139 persone per un totale di 6.302.761 casi testati e 10.432.814 tamponi effettuati.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Lombardia (211). Seguono Veneto (173) e Campania (171). I dati riguardanti l’Abruzzo, ma da ieri mancano i dati riguardanti l’Abruzzo che verranno aggiornati da domani. Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Roma (131), Napoli (100), Milano (81), Palermo (81), Torino (61), Trento (45), Genova (42).