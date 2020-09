Le previsioni meteo per domenica 20 settembre

Dove pioverà e dove no, che è la cosa che ci interessa di più

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, la giornata di domani, domenica 20 settembre, sarà perlopiù nuvolosa con qualche schiarita al Centro, al Sud e sulle isole. Nelle ore pomeridiane sono previsti temporali in Liguria e piogge in Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Molto nuvoloso altrove, specialmente sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche. Temperature minime in calo soprattutto al Nord Ovest, in Puglia, Basilicata e Calabria.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.