I dati sul coronavirus di oggi, sabato 19 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.638 nuovi casi di contagio da coronavirus e 24 decessi, 9 dei quali in Lombardia, per un totale di 296.569 casi e 35.692 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono tante quante erano ieri (2.595), di cui però 215 nei reparti di terapia intensiva (7 in più di ieri). Sono state inoltre testate 60.770 persone per un totale di 6.248.028 casi testati e 10.349.286 tamponi effettuati.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Lombardia (243). Seguono Lazio (197), Veneto (186), Campania (149), Toscana (143) ed Emilia-Romagna (133). In Molise non sono stati riscontrati nuovi casi mentre i dati riguardanti l’Abruzzo non verranno aggiornati nel fine settimana e sono stati quindi riportati in parte quelli del 18 settembre.