Le probabili formazioni della prima giornata di Serie A

Come ci si aspetta che giochino le squadre di Serie A in questo primo fine settimana di campionato, tra acquisti, cessioni e nuovi allenatori

Alla partenza del nuovo campionato di Serie A cinque squadre hanno un nuovo allenatore rispetto alla passata stagione. Tra questi c’è Andrea Pirlo, sul cui incarico alla Juventus ci sono le maggiori attenzioni, dato che è chiamato a difendere lo Scudetto vinto l’anno scorso alla sua prima esperienza in assoluto come allenatore. Compresa la Juventus, tutte le squadre sono ancora in costruzione: l’ultimo campionato si è concluso appena un mese e mezzo fa e la finestra estiva del calciomercato proseguirà fino al 5 ottobre. Di seguito le probabili formazioni delle quattordici squadre impegnate questo fine settimana (le restanti sei – Inter, Benevento, Atalanta, Lazio, Spezia e Udinese – inizieranno il campionato fra una settimana).

Sabato 19 ore 18.00

Fiorentina-Torino

Sabato 19 ore 20.45

Verona-Roma

Domenica 20 ore 12.30

Parma-Napoli

Domenica 20 ore 15.00

Genoa-Crotone

Domenica 20 ore 18.00

Sassuolo-Cagliari

Domenica 20 ore 20.45

Juventus-Sampdoria

Lunedì 21 ore 20.45

Milan-Bologna