La tennista giapponese Naomi Osaka non parteciperà al Roland Garros

La tennista giapponese Naomi Osaka, che ha recentemente vinto gli US Open, ha annunciato che non parteciperà al Roland Garros, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo e che compongono il cosiddetto “Grande Slam”. Osaka ha scritto sul suo profilo Twitter che non potrà partecipare al torneo a causa di un problema al tendine del ginocchio.

Naomi Osaka ha 22 anni e con la sua vittoria agli US Open è salita al terzo posto nella classifica mondiale della WTA, la Women’s Tennis Association, dietro a Ashleigh Barty e Simona Halep. La vittoria agli US Open è stata per Osaka il terzo titolo del “Grande Slam” conquistato: in precedenza aveva già vinto gli US Open nel 2018 e l’Australian Open nel 2019. Durante gli US Open, per sensibilizzare il pubblico sui temi del razzismo e sulle battaglie del movimento Black Lives Matter, Osaka ha indossato sette maschere nere su cui erano scritti, con lettere bianche, i nomi di persone di colore uccise dalla polizia o da civili.