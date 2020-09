Il meteo di domani, sabato 19 settembre

Dove pioverà e dove no, che è la cosa che ci interessa di più

Le previsioni meteo per sabato dicono che in Italia sarà una giornata un po’ nuvolosa e un po’ soleggiata: di mattina sarà soleggiato solamente al Centro, in Sicilia e al Nord-Est; al Nord-Ovest, in Puglia e in Sardegna sarà nuvoloso, e pioverà in Valle d’Aosta e nelle province di Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola. Di pomeriggio e di notte non pioverà ma continuerà a essere nuvoloso, mentre di sera è prevista di nuovo pioggia in Valle d’Aosta. Le temperature massime saranno in lieve calo al Nord, dove arriveranno a 26-27 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.