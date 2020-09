I dati sul coronavirus di oggi, lunedì 14 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.008 nuovi casi di contagio da coronavirus e 14 decessi, per un totale di 288.761 casi e 35.624 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 2.319 (90 in più di ieri), di cui 197 nei reparti di terapia intensiva (10 in più di ieri). Sono state inoltre testate 31.849 persone, per un totale di 5.956.171 casi testati e 9.863.427 tamponi effettuati.

Il maggior numero di contagi è stato registrato nel Lazio (181). Seguono Emilia-Romagna (127), Lombardia (125) e Campania (90). Oggi solo in Basilicata non sono stati registrati nuovi casi di contagio. Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Roma (129), Napoli (49), Bari (48), Torino (45), Milano (44), La Spezia (43), Palermo (43), Monza e Brianza (31) e Arezzo (26).