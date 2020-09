Le previsioni meteo per domani, domenica 13 settembre

Dove pioverà e dove no, che è la cosa che ci interessa di più

Domenica 13 settembre sarà una bella giornata quasi dappertutto, in Italia. Al Nord ci sarà qualche rovescio o piccolo temporale, durante le ore centrali della giornata, sulle Alpi e sulle Prealpi, ma per il resto il cielo sarà sereno. In Sardegna, ci sarà cielo nuvoloso e qualche temporale nelle zone meridionali, almeno di mattina. Qualche pioggia ci sarà anche sulle regioni tirreniche del Sud, ma solo in Sicilia farà davvero un po’ brutto, con cielo molto nuvoloso e temporali diffusi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.