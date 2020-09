I dati sul coronavirus di oggi, venerdì 4 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.733 nuovi casi di contagio da coronavirus e 11 decessi, per un totale di 274.644 casi e 35.518 morti dall’inizio della pandemia. La Regione Veneto segnala che 50 casi sono riferiti a un laboratorio che li ha segnalati ora me che risalgono ai primi 15 giorni di agosto. Le persone attualmente ricoverate sono 1.728, 103 in più di ieri, di cui 121 nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 120). Sono state inoltre testate 72.558 persone, per un totale di 5.414.708 casi testati e 9.034.743 tamponi effettuati.

Il maggior numero di contagi oggi è stato registrato in Lombardia (337). Seguono Veneto (273), Lazio (171), Campania (171), Emilia-Romagna (126) e Puglia (117). Oggi non ci sono regioni in cui non sono stati registrati nuovi casi di contagio. Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Milano (144), Roma (138), Treviso (121), Napoli (100), Bari (70), Verona (38) e Sassari (36).