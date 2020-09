Le previsioni meteo per domani, venerdì 4 settembre

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per domani dicono che tornerà il beltempo più o meno ovunque, con qualche eccezione al Sud. Al Nord ci saranno nebbie mattutine nella Lombardia meridionale, soprattutto in provincia di Pavia, e nuvole nel Trentino-Alto Adige, ma il tempo migliorerà nel pomeriggio anche in questi due posti. In tutte le regioni del Centro e del Sud ci sarà il sole tranne in Sicilia, dove fin dalla mattina ci saranno nuvole e nel pomeriggio probabilmente anche leggere piogge.

Dopo le sensibili diminuzioni degli ultimi giorni, le temperature massime torneranno a aumentare in tutto il Nord, nelle regioni tirreniche, nelle aree costiere ioniche e nella Sicilia meridionale. Nel resto del paese invece non avranno variazioni rilevanti.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.