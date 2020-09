Berlusconi dice che sta «abbastanza bene»

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, che ieri era risultato positivo al coronavirus, ha parlato in collegamento a un congresso del partito a Genova aggiornando sulle sue condizioni:

Non ho più febbre, non ho più dolori, e volevo rassicurarvi: sto abbastanza bene e continuo a lavorare. Parteciperò in tutti i modi possibili anche alla campagna elettorale in corso.