Le previsioni meteo per domani, giovedì 3 settembre

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per domani dicono che sarà una giornata inizialmente nuvolosa che tenderà a migliorare nel pomeriggio. La mattina ci sarà il sole solo in Veneto, nelle regioni del Centro e in Sardegna, mentre nel resto del paese il cielo sarà nuvoloso con possibilità di pioggia in particolare in Piemonte, Trentino e Emilia-Romagna. Nel pomeriggio arriverà il sole in tutte le regioni del Nord tranne l’Emilia-Romagna, dove pioverà in corrispondenza dell’Appennino e nella Romagna meridionale. Sono previste piogge pomeridiane anche nelle Marche, nella Toscana appenninica, sui rilievi abruzzesi, sulla costa molisana e nella Sicilia occidentale, comprese le isole di Pantelleria e Lampedusa.

Le temperature massime aumenteranno nelle regioni del Nordovest, dove arriveranno poco oltre i 25 ° C, nelle regioni alpine, Marche meridionali, Umbria, Abruzzo, Molise, aree interne laziali e sarde e nelle regioni del Sud. Diminuiranno leggermente in Emilia-Romagna e nel resto delle Marche e non subiranno variazioni di rilievo altrove.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.